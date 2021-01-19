Англия

Украинец помог своему клубу добыть важные три очка.

Вест Хэм принимал Вест Бромвич в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

Хозяева вышли вперед только в концовке первой половины встречи благодаря голу Боуэна. Вест Бромвич же сумел отыграться спустя шесть минут после начала второго тайма.

На 66-й минуте встречи вышедший на замену украинец Андрей Ярмоленко сделал скидку на Микаила Антонио, который переправил мяч в сетку ворот гостей.

Благодаря данной победе Вест Хэм поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Вест Бромвич же — остался на 19-м.

Голы: Боуэн, 45+1, Антонио, 66 — Перейра, 51

Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл — Соучек, Райс, Боуэн, Лансини (Форналс), Бенрахма (Ярмоленко) — Антонио (Нобл)

Вест Бромвич: Джонстон — О'Ши, Аджайи, Бартли, Гиббс — Ливермор (Робсон-Кану), Сойерс, Перейра, Галлахер, Гросицкий (Ферлонг) — Робинсон

Предупреждения: Галлахер