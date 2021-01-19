Англия

Украинец эффектно вошел в игру.

Вест Хэм принимает Вест Бромвич в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги (2:1 к 69-й минуте).

На 62-й минуте поединка нападающий хозяев Андрей Ярмоленко вышел на поле вместо Саида Бенрахма.

Украинцу понадобилось менее четырех минут, чтобы помочь Вест Хэму выйти вперед в данной встрече. Ярмоленко сделал удачную скидку головой после навеса со штрафного, а Микаил Антонио поразил ворота Вест Бромвича.

Эта голевая передача стала первым результативным действием украинца в 2021-м году.