Украинец эффектно вошел в игру.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
19 января 2021, 21:30
Вест Хэм принимает Вест Бромвич в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги (2:1 к 69-й минуте).
На 62-й минуте поединка нападающий хозяев Андрей Ярмоленко вышел на поле вместо Саида Бенрахма.
Украинцу понадобилось менее четырех минут, чтобы помочь Вест Хэму выйти вперед в данной встрече. Ярмоленко сделал удачную скидку головой после навеса со штрафного, а Микаил Антонио поразил ворота Вест Бромвича.
Эта голевая передача стала первым результативным действием украинца в 2021-м году.