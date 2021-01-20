Англия

Защитник поведал о планах на будущее.

Крайний защитник Манчестер Сити Александр Зинченко заявил, что не планирует в ближайшем будущем покидать команду.

"Я всегда стараюсь оставаться профессионалом. У меня есть действующий контракт и я его буду отрабатывать до конца.

Слухи всегда были, есть и будут. На это не нужно обращать внимание. Нужно просыпаться, делать свою работу и становиться только лучше", — сказал Зинченко в эфире Футбол 1.

Ранее украинский футболист поделился своим мнением о силе и перспективе национальной сборной страны.