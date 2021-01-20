Украина

Хавбек национальной сборной Украины поделился мыслями о будущем команды.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопрос о "завтрашнем дне" национальной команды.

- Каким будет завтра у главной команды страны?

– Безусловно, с этой ситуацией в мире, с коронавирусом, надеюсь, что все будут здоровы. Если все будут здоровы – то, у нас светлое будущее, будем себя настраивать на позитив. Я хотел бы, чтобы все болельщики вернулись на стадионы.

В целом о сборной и насчет подготовки к Евро – я люблю приводить примеры или рассказывать истории изнутри. В такой команде, как Манчестер Сити, бывают моменты, когда что-то не ладится. Мы собираемся все вместе с тренерским штабом, персоналом клуба и требуем друг от друга чуть-чуть больше.

Все зависит не только от игроков на поле. Что такое главная команда? Это все игроки, и болельщики, и персонал. Если мы будем частичку себя отдавать, то добьемся того, что нужно. Мы нуждаемся в поддержке болельщиков, без нее очень тяжело. Так же и персонал, и игроки должны все это показывать на поле. Настраиваем себя на позитивные ноты и будем двигаться дальше, — сказал Зинченко для ютуб-канала Футбол 1/2/3.

Ранее Александр Зинченко получил среднюю оценку в Манчестер Сити за матч против Кристал Пэлас по WhoScored.