Англия

Команда Пепа Гвардиолы возглавила турнирную таблицу чемпионата.

В перенесенном матче первого тура АПЛ на Этихад Манчестер Сити принимал Астон Виллу. "Горожане" не были настроены прерывать свою пятиматчевую победную серию, в свою очередь соперник желал добыть первую победу в рамках АПЛ в 2021 году, однако успехом считался бы и ничейный результат на поле грозного соперника.

Первый момент у ворот Мартинеса возник уже на третьей минуте, но голкипер спас свою команду от быстрого пропущенного гола после удара Силвы. В первом тайме подопечные Гвардиолы традиционно больше контролировали мяч, создавали опасные ситуации у ворот бирмингемцев, но открыть счет никак не могли. В середине тайма на поле вышел Зинченко. Украинец сменил травмированного Уокера, разместившись на привычной позиции слева в обороне, а Канселу перешел на противоположный фланг.

Во второй половине матча команды заиграли активнее. На 56-ой минуте Канселу был обязан открывать счет, но после удара португальца мяч лишь черкнул перекладину. А через десять минут Гюндоган не забил с десяти метров, завершая атаку, которую сам по сути и соорудил. Был у немца еще один шанс отличиться после неудачных действий Мартинеса в собственной вратарской, но Илкай не смог затолкать мяч в сетку.

Когда казалось, что Вилла способна увезти очко из Манчестера, парни Гвардиола таки сумели открыть счет. Родри отобрал мяч на чужой половине поля отдал на ход Силве, португалец накрутил защитника и пробил точно в дальний верхний угол. 1:0.

Главный тренер Астон Виллы Дин Смит не сдержал эмоций и высказал судье свое недовольство. Он посчитал, что арбитр не должен был засчитывать взятие ворот из-за офсайда у Родри в самом начале атаки. Гол, естественно, никто не отменил, а коуч бирмингемской команды договорился до красной карточки.

Пропущенный мяч надломил Астон Виллу. До конца матча Мартинес мог еще не раз доставать мяч из сетки собственных ворот. Под занавес поединка Сити все же добился своего и удвоил счет, избавив себя от валидольной концовки. Жезус заработал пенальти, который хладнокровно реализовал Гюндоган. Окончательный счет встречи — 1:0.

Сити набирает 38очков и выходит в лидеры чемпионата. В следующем туре они наведаются в гости к Вест Бромвичу.

Астон Вилла продлила свою безвыиграшную серию в 2021 году и осталась на 11 месте с 26 очками в активе. В следующем туре бирмингемцы на своем поле примут Ньюкасл.

Манчестер Сити – Астон Вилла 2:0

Гол: Силва, 79, Гюндоган (90+1, с пенальти).

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диас, Уокер (Зинченко, 28) — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Фоден, Стерлинг (Марез, 72), Силва.

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт (Тэйлор, 77), Мингс, Конса, Кэш — Баркли (Рэмзи, 70), Луис — МакГин, Грилиш, Траоре (Эль-Гази, 70) — Уоткинс.

Предупреждения: Луис, 69, МакГин, 73, Тэйлор, 87.