Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 18-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед в гостевом поединке против Фулхэма в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги испытал немало проблем. Пропустив уже на 5-й минуте, коллектив Оле-Гуннара Солскьяера был вынужден отыгрываться еще по ходу первого тайма. В итоге, лишь усилиями Поля Погба в заключительные полчаса основного времени "Красные дьяволы" сумели оформить необходимый им гол, в результате чего вернулись на лидирующую позицию в турнирной таблице (2:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Фулхэм — Манчестер Юнайтед:

Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Лукман, 5 — Кавани, 21, Погба, 65

Фулхэм: Ареола — Айна, Андерсен, Адарабийо — Тете, Рид, Замбо-Ангисса (Лемина, 80), Брайан — Лофтус-Чик, Лукман — Кавалейру (Камара, 71)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Погба, Фред — Мартиаль (Мактоминей, 85), Бруну Фернандеш (Матич, 90+3, Гринвуд (Рашфорд, 85) — Кавани

Предупреждения: Замбо-Ангисса, Брайан, Айна — Погба