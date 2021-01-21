Англия

Ряд клубов хотят заполучить хавбека.

Руководство Вест Хэма рассматривает вариант с приглашением в команду полузащитника Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда, сообщает talkSPORT.

По данным источника, не только "молотобойцы" заинтересованы в услугах футболиста. Также за него могут побороться Шеффилд Юнайтед и Тоттенхэм.

Отмечается, что сам Лингард готов покинуть Юнайтед, так как практически не имеет игровой практики в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер рассчитывает на футболиста на вторую половину сезона.