Англия

Норвежский специалист не теряет веру в полузащитника.

Оле-Гуннар Солскьяер хочет, чтобы Джесси Лингард не уходил в текущее трансферное окно, сообщает портал ESPN.

Норвежский тренер нуждается в полузащитнике из-за плотного графика игр в оставшейся части сезона.

Джесси Лингард, в свою очередь, хотел бы покинуть "красных дьяволов" в поиске недостающего игрового времени.

На его счету в текущем сезоне лишь три игры, в которых он не отличался голевыми действиями. Нынешний контракт Лингарда с "красными дьяволами" рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован Реал Сосьедад.