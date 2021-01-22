Бернли в гостях добыл сенсационную победу.
Ливерпуль - Бернли, Getty images
22 января 2021, 06:45
В рамках 18-го тура АПЛ Бернли на Энфилде неожиданно обыграл Ливерпуль (0:1).
Единственный мяч на свой счет записал Эшли Барнс на 83-й минуте матча. Вашему вниманию видео гола и обзор игры:
Ливерпуль - Бернли 0:1
Гол: Барнс, 83 (пен)
Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Матип, Фабиньо, Александер-Арнольд – Тиаго, Вейналдум, Шакири (Минамино, 84) – Мане, Ориги (Фирмино, 57), Окслейд-Чемберлен (Салах, 57)
Бернли: Поуп – Тейлор (Питерс, 49), Ми, Тарковски, Лоутон – МакНил, Браунхилл, Уэствуд, Брейди (Гудмундссон, 65) – Барнс, Вуд
Предупреждения: Фабиньо, Матип – Барнс.