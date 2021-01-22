Англия

Оле-Гуннар Солскьяер рассчитывает на нидерландского хавбека.

Центральный полузащитник Донни Ван де Беек испытывает недостаток игровой практики после того, как в прошлое трансферное окно перебрался из Аякса в Манчестер Юнайтед, однако боссы "красных дьяволов" не намерены отдавать футболиста в аренду этой зимой.

Как сообщает ESPN, главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Солскьяер рассчитывает на 23-летнего нидерландца в будущем и готов предоставить ему важную роль в своей команде.

Кроме того, ввиду плотного графика Ван де Бееку сообщили, что вариант с арендой в другой клуб исключен.

Несмотря на то, что трансфер нидерландского хавбека обошелся МЮ в 39 миллионов евро (сумма может увеличиться до 44 млн евро), он вышел в старте в рамках АПЛ лишь дважды в текущем сезоне.

Всего в активе у Ван де Беека 21 поединок в футболке Манчестер Юнайтед, один гол и одна результативная передача.

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