Англия

Норвежский хавбек перейдет в Арсенал на правах аренды до конца сезона.

Атакующий полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор проведет остаток сезона в лондонском Арсенале на правах арендного соглашения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что сделка будет официально завершена в ближайшие несколько часов. Руководство "сливочных" настаивает на простой аренде без права выкупа, а летом готово пересмотреть условия сделки.

Изначально лидером в гонке за 22-летнего норвежца являлся Реал Сосьедад, за который футболист уже имеет опыт выступлений и считался для него приоритетным вариантом. Так было до того, как поступило предложение от Арсенала.

Источник утверждает, что главный тренер Микель Артета провел личную беседу с Эдегором, что стало ключевым фактором в решении молодого норвежца отправиться за игровой практикой именно на Эмирейтс Стэдиум.

В текущем сезоне Мартин Эдегор провел всего девять поединков в футболке Реала во всех турнирах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями, несмотря на успешную прошлую кампанию в Сосьедаде.

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