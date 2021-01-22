Англия

Хавбек "сливочных", вероятно, переберется в Лондон.

Ранее на Football.ua сообщалось, что Арсенал заинтересовался подписанием Мартина Эдегора на правах арендного соглашения.

Сегодня же издание As заявило, что полузащитник мадридского Реала достиг договоренности с лондонским клубом.

Сообщается, что норвежец перейдет в клуб Премьер-лиги до конца текущего сезона без права выкупа, а летом стороны планируют пересмотреть детали сделки.

"Канониры" же хотят пригласить игрока на освободившееся место после ухода Месута Озила.

Также отмечается, что Реал не принял ни одно из предложений, выдвинутых Реал Сосьедадом, который даже заявлял о возможности обсуждения варианта покупки Эдегора.

С момента своего летнего возвращения в Мадрид после успешной аренды в течение всего сезона в Реал Сосьедад Эдегор смог сыграть всего 9 матчей во всех соревнованиях за команду Зидана.

Напомним, что норвежца не устраивает количество игрового времени в Реале, в связи с чем он хочет снова уйти в аренду.