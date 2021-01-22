Англия

"Лисы" не могут удовлетворить финансовые аппетиты датчанина.

Руководство Лестера отказалось от идеи арендовать у Интера до конца текущего сезона полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Sky Sports.

По данным источника, главным препятствием стала зарплата датского футболиста, которая составляет 340 тысяч в неделю. К слову, самый высокооплачиваемый игрок "лис" получает в три раза меньше.

В нынешнем сезоне Эриксен провел девять матчей в чемпионате Италии, однако результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед получил предложение арендовать хавбека до конца сезона.