"Лисы" не могут удовлетворить финансовые аппетиты датчанина.
Кристиан Эриксен, getty images
22 января 2021, 18:41
Руководство Лестера отказалось от идеи арендовать у Интера до конца текущего сезона полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Sky Sports.
По данным источника, главным препятствием стала зарплата датского футболиста, которая составляет 340 тысяч в неделю. К слову, самый высокооплачиваемый игрок "лис" получает в три раза меньше.
В нынешнем сезоне Эриксен провел девять матчей в чемпионате Италии, однако результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед получил предложение арендовать хавбека до конца сезона.