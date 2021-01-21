Италия

"Манкунианцы" могут укрепить состав с помощью датчанина.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен был предложен Манчестер Юнайтед в текущее трансферное окно, сообщает Transfer Window.

По данным источника, "манкунианцы" не имеют возможности приобрести игрока на постоянной основе, но рассматривают вариант с арендой до конца сезона.

Отмечается, что Интер готов отпустить игрока до конца сезона, чтобы полноценно продать в летнее межсезонье. Также в услугах хавбека заинтересован Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что возвращение датчанина в стан "шпор" во многом зависит от ухода полузащитника Деле Алли.