Англия

Опытный специалист Тим Хендерсон рассказал о том, как устроен скаутинг в Бернли, Суонси, Шеффилд Уэнсдей и Кардифф-Сити.

Тим Хендерсон — один из самых опытных и проницательных скаутов британского футбола. Ранее он работал шеф-скаутом в Бернли, главным скаутом и руководителем селекционного отдела в Шеффилд Уэнсдей, начальником скаутского департамента в Суонси, а также главой международного скаутинга в Кардифф-Сити.

Помимо своего огромного опыта в живом скаутинге, Тим с самого начала своей карьеры активно занимается использованием данных. В результате, Хендерсон – один из немногих скаутов "старой школы", которые могут объединить и эффективно использовать три области: живой скаутинг, видео-анализ и технический скаутинг (обработка видео и статистических данных).

Об особенностях работы скаута и режиме

Количество отсматриваемых мной матчей, как вживую, так и по видео зависит от времени года. Лично я много работаю непосредственно перед открытием трансферных окон. Очень много времени трачу на окончательную проверку и подготовку презентаций PowerPoint для руководства клуба. Во времена моей работы в клубах, у меня было пять скаутов из разных регионов Великобритании. В среднем они смотрят три живых игры в неделю, а иногда и больше. Вдобавок к этому они много времени проводят за видео-скаутингом. Так что, в целом они могут смотреть 6-8 матчей в неделю.

Такие скауты — первая линия во всем этом процессе. После своей продолжительной работы, они составляю шорт-листы, после чего уже включаюсь я, и смотрю отобранных игроков вживую. Чем больше список, тем больше игр я буду играть. В среднем для меня это может быть четыре игры в неделю.

С годами я понял, что неимоверно важен тайм-менеджмент, потому сейчас я очень четко расставляю приоритеты. Кроме непосредственного просмотра матчей вживую, другая часть моей рабочей недели – это планирование, координация действий скаутов, наблюдение за отчетами по игрокам, диалог с агентами, встречи с менеджером/главным тренером. Список моих задач можно продолжать до бесконечности.

Об аналитических отчетах по игрокам, и командам

На мой взгляд, оба отчета должны быть ясными, точными и охватывать все важные моменты.

Скаутский отчет по игроку должен вмещать в себе следующие данные: физические качества игрока, технические, тактические, ментальность игрока, нынешний общий уровень и потенциальный уровень, а также итоговые детали.

Отчет по команде-сопернику является более полным. В нем подробно описываются стартовые и финишные расстановки, переход команды от игры во владение к игре без него, описание и схемы всех стандартных положений – угловые у своих ворот и чужих, штрафные удары, работа вратарей на стандартах, а также общий стиль игры и лучшие исполнители. Ведущие игроки команды-соперника также должны быть подробно описаны, чтобы иметь исчерпывающий обзор.

По итогу всех собранных данных, мы проводим SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности, угрозы) для представления главному тренеру и его штабу. Если охватить все эти аспекты, я бы сказал, что это исчерпывающий отчет по сопернику.

О процессе скаутинга

В начальный процесс входит много обсуждений и планирования. Мы применяем проактивный подход. Изначально проводится встреча с менеджером/главным тренером, который определит предпочтительную схему и стиль игры, а также позиции, которые он хотел бы укрепить. После того, как профайл игроков определен, согласовываются финансовые детали – потолок ценника на игрока, а также его зарплаты. После чего эта информация обрабатывается, и отдел скаутинга с помощью аналитических технологий начинает искать игроков, которые лучше всего соответствуют запрашиваемым критериям.

Следующий этап – составляется лонг-лист, каждого игрока из которого скаутский отдел будет отслеживать и контролировать. Хорошо проявляющие себя игроки из этого списка, подкрепленные предварительными данными, будут отправлены другим скаутам для проверки их вживую. После лайв-скаутинга, формируются отчеты по игрокам, и, если отчеты благоприятны, инициируется шорт-лист. Процесс фильтрации продолжается, и лучшие кандидаты, соответствующие критериям, представляются тренерскому штабу.

Если в шорт-листе оказываются игроки из низших лиг, мы будем сравнивать их производительность и их способность сделать шаг вперед и играть на самом высшем уровне на постоянной основе. При этом, мы, конечно же, рассматриваем и возможность игрока оказаться в нашей юношеской команде, откуда он попадет в основную команду позже. Но тут нужны более детальные данные – смогут ли наши тренера работать с этим игроком в молодежной команде, смогут ли развивать его потенциал.

Еще. Мы предпочитаем смотреть игроков из шорт-листа в его играх дома и на выезде и, по возможности, против лучших команд в соответствующей лиге, чтобы оценить общее мнение. Если это означает, что игры будут насыщенными и быстрыми, то пусть будет так, это даже лучше.

О плюсах живого скаутинга

Конечно, сейчас очень важно иметь баланс между лайв-скаутингом и мониторингом и обработкой данных за компьютером. И то, и то – крайне важно.

В видео-скаутинге вы никогда не обнаружите важных данных, которые можете извлечь из живого скаутинга. Таких как, например: наблюдения, как разминается игрок, его отношения с партнерами, язык тела, реакция игрока на плохие и хорошие эпизоды в игре – только благодаря присутствию на матче вы сможете обработать эти важные данные.

Однако, если вы работаете в клубе в Великобритании и вам нужно оценить игрока из другой страны, аналитические данные — отличный инструмент, помогающий измерить разницу.

О важных не игровых качествах игроков

Каковы лучшие нематериальные активы хорошего игрока? Конечно же, это все, что связано с коллективом: его отношения с товарищами по команде, упорный труд, характер, личность, инициативность, готовность выражать себя, умение слушать. А также умения игрока учиться, желание совершенствоваться и быть командным игроком.

О конкуренции между клубами в подписании конкретного игрока

Мы стараемся всегда проводить тщательную проверку предполагаемой цели, на что требуется достаточно много времени. И нам все равно, что игрок просматривается несколькими другими клубами. Если они хотят сократить свою работу, чтобы быстрее заполучить игрока, пусть будет так, это их право.

Мы же, всегда стараемся придерживаться своих принципов и быть внимательными в своей работе. Многие трансферы, как мы знаем, становятся провальными по какой-либо причине. Если причина заключалась в том, что мы хотели игрока, но столкнувшись с конкуренцией со стороны других клубов, не выполнили ту работу, которую должны были, тогда нет никаких оправданий, и скаутский департамент и/или все причастные к трансферу скауты должны будут понести наказание.

О неоправданных ожиданиях от игрока

Может быть несколько причин, по которым, наблюдая за игроками вживую, они не оправдывают ожиданий или наоборот. У игрока может быть травма или потеря уверенности, если его команда в плохой форме. В этой ситуации будет проведена более тщательная проверка. Если после отсмотра игрока в течение определенного периода времени все еще осталась неопределенность, как правило, руководитель скаутского отдела лично принимает решение и внесении его в шорт-лист или же дополнительного периода для продолжения мониторинга.

Связь между скаутингом и наймом – один из наиболее важных аспектов работы руководителя скаутского департамента. Здесь все эти отчеты и показатели превращаются в короткие списки и рекомендации, которые вы должны четко и структурно предоставить руководству. На вас ложится неимоверно огромная ответственность.

Об итоговом решении о подписании игрока

Возвращаясь к начальному процессу, если целевой игрок соответствует большинству критериев, отчеты скаутов являются положительными и последовательными и финансовые показатели удовлетворяют заданным руководством клуба, игрок попадает в окончательный список. Во всех приобретениях игроков присутствует элемент риска. Абсолютно любой игрок, любой трансфер – могут себя не оправдать. Наша задача – максимально снизить этот элемент риска, правильно проведя комплексную проверку.

Перевод: Евгений Кузьменко