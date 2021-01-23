Англия

Команда Микеля Артеты покидает турнир на стадии 1/16 финала.

Завершился поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором действующий обладатель трофея Арсенал отправился в гости к Саутгемптону.

Победителя данного противостояния определил автогол центрального защитника "канониров" Габриэля в первом тайме на 24-й минуте.

Таким образом, подопечные Микеля Артеты не смогут повторить успех прошлого сезона, тогда как Саутгемптон во главе с Ральфом Хазенхюттлем продолжает участие в турнире.

Саутгемптон — Арсенал 1:0

Гол: Габриэль, 24 (АГ).

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертранд — Армстронг, Диалло, Уорд-Прауз, Уолкотт — Ингс (Лонг, 85), Адамс (Н'Лундулу, 78).

Арсенал: Лено — Беллерин (Ляказетт, 72), Холдинг, Габриэль, Соареш — Эль-Ненни (Партей, 58), Джака, Виллиан — Пепе, Нкетиа, Мартинелли (Сака, 58).

Предупрежденния: Стивенс, Бертранд.