Англия

Мяч украинского форварда закрепил преимущество Вест Хэма над Донкастером.

В четвертом раунде Кубка Англии Вест Хэм не испытал никаких проблем с представителем Первой лиги Донкастером.

Уже на второй минуте матча хозяева открыли счет, а спустя полчаса Андрей Ярмоленко, вышедший в стартовом составе на позиции центрфорварда, удвоил преимущество "молотобойцев", сняв тем самым все вопросы о победителе.

После перерыва представитель третьего по рангу английского дивизиона получил в свои ворота еще два мяча и прекратил выступления в турнире, а Вест Хэм заслуженно прошел в 1/8 финала.

Вест Хэм — Донкастер 4:0

Голы: Форнальс, 2, Ярмоленко, 32, Батлер, 53, автогол, Афолаян, 78.

Вест Хэм: Фабиански (Тротт, 83) — Фредерикс (Баптист, 83), Бальбуэна, Диоп, Джонсон — Нобл, Соучек (Афолаян, 70) — Форнальс, Лансини, Бенрама — Ярмоленко.

Донкастер: Балкомби — Райт (Амос, 79), Андерсон, Батлер, Джон — Холлидей, Смит (Ричардс, 64) — Тейлор (Уильямс, 70), Джеймс, Эйенда (Симоэш, 64) — Окенабирхи.

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