Англия

Менеджер рассказал о прогрессе хавбека.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение об игре полузащитника команды Фила Фодена.

Филу надо быть самим собой, а не Кевином де Брюйне. Есть только один Кевин де Брюйне.

Филу нужно делать то, что он делал, давать команде то, что он обычно давал, когда у нас возникали сложности", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, бельгийский полузащитник получил травму в матче против Астон Виллы, и вынужден пропустить от четырех до шести недель.