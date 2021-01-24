Менеджер рассказал о прогрессе хавбека.
Фил Фоден, getty images
24 января 2021, 06:54
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение об игре полузащитника команды Фила Фодена.
Филу надо быть самим собой, а не Кевином де Брюйне. Есть только один Кевин де Брюйне.
Филу нужно делать то, что он делал, давать команде то, что он обычно давал, когда у нас возникали сложности", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Напомним, бельгийский полузащитник получил травму в матче против Астон Виллы, и вынужден пропустить от четырех до шести недель.