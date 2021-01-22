Англия

"Горожане" теряют ключевое звено.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне пропустит от четырех до шести недель в результате травмы, полученной в поединке против Астон Виллы.

«Результаты сканирования повреждения де Брюйне были проверены сегодня утром. Он сможет вернуться на поле через четыре-шесть недель. Это очень неприятный момент, но мы должны двигаться вперед. Все знают, насколько де Брюйне важен для нас.

К сожалению для него и для нас, он будет отсутствовать на важных матчах сезона, и мы должны найти решение, должны адаптироваться к сложившейся ситуации", - цитирует наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Ранее сообщалось, что у форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро выявлен коронавирус.