Англия

Норвежец понимает недовольство футболиста.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о полузащитнике команды Донни ван де Бееке.

"Я бы не сказал, что Донни счастлив. Конечно, он хочет играть больше, но он правильно относится к своей работе. Мы хорошо справляемся, есть игроки, которые действительно хорошо действуют на его позиции. Он очень напоминает меня в момент, когда я только пришел. Он понимает вызовы и сложности, которые стояли передо мной.

У меня было то же самое с сэром Алексом. Когда он оставлял меня в запасе, я с пониманием относился к этому и был счастлив, что команда победила. Донни – такой же парень. Он знает, что важен для нас, и понимает, что проведет много матчей.

Он точно поучаствует в игре против Ливерпуля в Кубке. Он может стать решающим фактором в этом матче", – сказал Солскьяер Goal.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не планирует отдавать нидерландского хавбека в аренду.