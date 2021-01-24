Англия

Украинец отметился взятием ворот в поединке 1/16 финала Кубка Англии.

Вест Хэм без особых проблем пробился в 1/8 финала Кубка Англии благодаря разгромной победе над Донкастером со счетом 4:0.

Автором второго гола в составе "молотобойцев" стал украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, благодаря чему он получил одну из высших оценок за этот матч от football.london. Лондонское спортивное издание оценило игру украинца на 8 из 10. Среди игроков Вест Хэма такую же оценку получили только Райан Фредерикс и Саид Бенрахма.

"Слишком рано говорить о том, является ли он реальной альтернативой Майклу Антонио, но против соперника Первой лиги он сделал все, что от него требовалось. Забил прекрасный гол незадолго до перерыва и убил интригу в матче. Несколько хороших забеганий и точный пас — такая игра не может не придать ему уверенности", — рецензирует издание игру Ярмоленко.

Напомним, что смотреть видео гола Андрея Ярмоленко в матче против Донкастера вы можете на Football.ua.