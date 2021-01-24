Англия

Ошибка Кепы не помешала "пенсионерам" преодолеть стадию 1/16 финала турнира.

Завершился поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором Челси принимал на своем поле клуб из Чемпионшипа — Лутон Таун.

Невзирая на ошибку голкипера Кепы, которая стоила "пенсионерам" пропущенного мяча в первом тайме, подопечным Фрэнка Лампарда удалось не только сохранить преимущество в счете, но и развить его после перерыва.

Таким образом, Челси добыл уверенную победу со счетом 3:1 и пробился в следующую стадию Кубка Англии благодаря хет-трику Тэмми Абрахама.

Челси — Лутон Таун 3:1

Голы: Абрахам, 11, 17, 74 — Кларк, 30

Челси: Кепа, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Зума, Маунт (Ковачич, 84), Пулишич (Хадсон-Одои, 70), Зиеш (Хавертц, 77), Гилмор, Абрахам (Жиру, 77), Вернер.

Лутон: Слуга, Локьер, Брэдли, Бри (Луа-Луа, 61), Раддок-Мпанзу, Нейсмит (Монкур, 75), Дьюзбери-Холл, Кларк, Корник (Коллинз, 60), Танниклифф (Берри, 61), Ри (Поттс, 46).

Предупреждение: Кларк.

Тимо Вернер не реализовал пенальти на 86-й минуте