Англия

"Ириски" отправили в ворот соперника три безответных мяча..

Эвертон принимал на своем поле Шеффилд Уэнсдей в рамках поединка 1/16 финала Кубка Англии и добился разгромной победы.

"Ириски" открыли счет в середине первой половины игры усилиями Калверта-Льюина, а затем закрепили преимущество на исходе часа игры.

Эвертон — Шеффилд Уэнсдей 3:0

Голы: Калверт-Льюин, 29, Ришарлисон, 59, Мина, 62

Эвертон: Ольсен — Годфри (Кенни, 76), Холгейт, Коулмэн, Мина — Андре Гомеш (Оньянго, 85), Хамес (Смолл, 85), Сигурдссон, Дукуре — Калверт-Льюин (Бернард, 67), Ришарлисон (Гордон, 76).

Шеффилд Уэнсдей: Уайлдсмит — Гэлвин (Пенни, 60), Бернер, Урогиде, Бреннан - Пелупесси, Патерсон (Браун, 60), Бэннан (Деле-Баширу, 68), Харрис - Грин (Уиндасс, 46), Рич (Мэрриотт, 80).

Предупреждения: Годфри