"Ириски" отправили в ворот соперника три безответных мяча..
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25 января 2021, 00:23
Эвертон принимал на своем поле Шеффилд Уэнсдей в рамках поединка 1/16 финала Кубка Англии и добился разгромной победы.
"Ириски" открыли счет в середине первой половины игры усилиями Калверта-Льюина, а затем закрепили преимущество на исходе часа игры.
Эвертон — Шеффилд Уэнсдей 3:0
Голы: Калверт-Льюин, 29, Ришарлисон, 59, Мина, 62
Эвертон: Ольсен — Годфри (Кенни, 76), Холгейт, Коулмэн, Мина — Андре Гомеш (Оньянго, 85), Хамес (Смолл, 85), Сигурдссон, Дукуре — Калверт-Льюин (Бернард, 67), Ришарлисон (Гордон, 76).
Шеффилд Уэнсдей: Уайлдсмит — Гэлвин (Пенни, 60), Бернер, Урогиде, Бреннан - Пелупесси, Патерсон (Браун, 60), Бэннан (Деле-Баширу, 68), Харрис - Грин (Уиндасс, 46), Рич (Мэрриотт, 80).
Предупреждения: Годфри