Англия

Немецкий тренер дал комментарий после матча против Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии на стадии 1/16 финала в поединке, добившись победы со счетом 3:2.

Юрген Клопп не винит свою команду в поражении и нашел положительные моменты в проигрыше.

"Это не то, что мы хотели, поэтому это расстраивает. Мы не были абсолютно лучше соперника, но мы сделали много шагов в правильном направлении.

Вы могли видеть, что парни действительно хотели изменить судьбу матча, они хотели забивать голы, и это хорошо. Мы сделали это, мы забили дважды, что тоже хорошо. Ничего страшного, но в итоге они забили три, а мы — два.

Это была хорошая подготовка к Тоттенхэму. Мы точно знаем, над чем нам нужно работать. Если вы оказались в ситуации, которая вам не нравится, вы хотите выбраться из нее", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.