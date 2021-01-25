Немецкий тренер дал комментарий после матча против Манчестер Юнайтед.
Юрген Клопп, фото getty images
25 января 2021, 01:34
Манчестер Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии на стадии 1/16 финала в поединке, добившись победы со счетом 3:2.
Юрген Клопп не винит свою команду в поражении и нашел положительные моменты в проигрыше.
"Это не то, что мы хотели, поэтому это расстраивает. Мы не были абсолютно лучше соперника, но мы сделали много шагов в правильном направлении.
Вы могли видеть, что парни действительно хотели изменить судьбу матча, они хотели забивать голы, и это хорошо. Мы сделали это, мы забили дважды, что тоже хорошо. Ничего страшного, но в итоге они забили три, а мы — два.
Это была хорошая подготовка к Тоттенхэму. Мы точно знаем, над чем нам нужно работать. Если вы оказались в ситуации, которая вам не нравится, вы хотите выбраться из нее", — приводит слова Клоппа Sky Sports.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.