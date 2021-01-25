Англия

Наставник Тоттенхэма высказался по поводу ситуации с Гаретом Бэйлом.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал об игровой форме полузащитника Гарета Бэйла.

"Я не могу давать футболистам игровое время, это не то, что я могу дать им, и двигаться в этом направлении я не собираюсь.

Все мы знаем, с какими трудностями он сталкивался в последние годы, знаем, что он приехал к нам с травмой, и мы знаем, что в этом сезоне есть свои взлеты и падения.

Для него главное – быть стабильным, тренироваться без ограничений, и когда игрок работает с полной интенсивность и без ограничений на тренировках, это говорит о том, что он готов.

Нужно не давать игровое время, а быть готовым заслужить его, для меня в этом вся разница.

На этой неделе Бэйл работает наравне со всеми с хорошей интенсивностью. Давайте посмотрим, как он адаптируется к такого рода работе, посмотрим, в каком он будет состоянии к концу недели", — приводит слова Моуриньо Goal.com.

В нынешнем сезоне Бэйл провел 12 поединков в составе "шпор", в которых отметился тремя голами.

Сегодня, 25 января, Тоттенхэм в гостях сыграет против Уикомба в матче 1/16 финала Кубка Англии.