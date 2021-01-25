Англия

Клубы близки к завершению всех деталей сделки по французскому хавбеку.

Полузащитник Марселя Морган Сансон в ближайшие дни подпишет контракт с Астон Виллой, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, сторонам удалось договориться о трансфере 26-летнего француза, который обойдется "львам" в 17 миллионов евро.

Для завершения сделки, футболисту осталось успешно пройти медицинское обследование, после чего о переходе будет объявлено официально.

В нынешнем сезоне Морган провел 19 поединков во всех турнирах, в которых смог забить два мяча и отдать три результативные передачи.