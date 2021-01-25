Англия

Евгений Кузьменко предлагает вашему вниманию скаутский отчет об Эмиле Смит-Роу — новом креативном полузащитник лондонского Арсенала.

Сага Месута Озила подошла к концу – немец уехал на этническую родину, распрощавшись с Арсеналом, за который играл с 2013 года. Какими бы не были последние сезоны Озила в Арсенале, каким бы странным не был его уход, но совершенно точно ясно одно – при Микеле Артете "канониры" очень прилично страдали от недостатка креативности на футбольном поле.

Тем не менее, огладываться на прошлое уже не стоит. Арсеналу нужно смотреть в будущее и жить настоящим. И частью сегодняшнего настоящего Пушкарей является атакующий полузащитник Эмил Смит-Роу, которому в последние месяцы отводится чуть ли не центральная роль в команде.

Давайте же разберемся, что делает Смит-Роу такой подходящей опцией под нынешнюю игровую модель Арсенала. И как у молодого футболиста уже сейчас получается влиять на игру команды.

Игровой и статистический профиль

Эмил Смит-Роу — 20-летний английский атакующий полузащитник, родившийся в Кройдоне, Лондон. Парень – продукт известной футбольной академии Арсенала "Хейл-Энд". Интересно, что за первую команду "канониров" Эмил дебютировал в матче против украинской команды – поединок Лиги Европы против полтавской Ворсклы в сентябре 2018-го. Смит-Роу стал первым игроком, родившимся в 2000-м году или позже, который забил за клуб (гол в ворота Карабаха в том же сезоне ЛЕ). У него были арендные периоды в РБ Лейпциг (2019-й) и Хаддерсфилд Таун (2020-й), но перед стартом нынешнего сезона Микель Артета ввел Смит-Роу в состав основной команды, где футболист поначалу играл в основном в Лиге Европы, прежде чем начал регулярно выступать в английской Премьер-лиге.

Как указывалось ранее, Смит Роу — атакующий полузащитник, которому комфортнее всего выполнять на футбольном поле функции классического "номер 10", как и Озилу. При этом, Смит-Роу порой использовали и на флангах. Его тепловая карта этого сезона доказывает это:

Смит-Роу чрезвычайно искусен в перемещениях между линиями. Он очень умело ищет зоны, прежде чем атаковать пространство за спинами оборонительных игроков соперника. Его способность покрывать широкие пространства по всей центральной оси поля означает, что он очень эффективен в создании перегрузов. Объемы движения также говорят о том, что Смит-Роу регулярно открывает пространство для партнеров по команде.

Из абзаца выше уже становится понятно (а по итогам всего отчета станет еще четче ясно), что главные сильные стороны 20-летнего футболиста — это его интеллект, видение поля и техника, которые делают Смит-Роу отличным плеймейкером, хорошо вписывающемся в концепцию Арсенала Микеля Артеты.

Статистика. Прежде чем взглянуть на цифры Смит-Роу, мы должны помнить, что футболист только недавно начал регулярно выходить в стартовом составе Арсенала. Таким образом, в этом сезоне у него не так много сыгранных минут — всего 730, из которых в АПЛ – только 409. Тем не менее, парень успел оказать значительное влияние на команду за это ограниченное время на поле.

Наиболее заметными являются его количество голов и ассистов. Смит-Роу забил два мяча и сделал три голевых передачи во всех соревнованиях в этом сезоне. При расчете на 90 минут это 0,25 гола/90 и 0,62 ассиста/90. Это отличный результат, хоть и опять-таки делаем скидку на небольшую выборку. И все же, такие показатели говорят нам о том, что Смит-Роу – чрезвычайно эффективный атакующий игрок, способный часто напрямую влиять на результативность команды.

Его общие xG и xA за сезон составляют 1,32 и 1,63 соответственно, что говорит о том, что он в целом отлично воспользовался созданными для него шансами, а также о том, что его товарищи по команде также были эффективны, после того, как он создавал шансы для них. Если посмотреть немного глубже на цифры, можно сделать вывод, что Смит-Роу в будущем, вероятно, будет больше участвовать в создании моментов, а не в их реализации, что достаточно ожидаемо и логично. В этом сезоне он наносит в среднем 0,86 удара за 90 минут. При этом, кажется, что зачастую Эмил бьет с хороших позиций – его среднее значение xG на удар - 0,19. Также отметим, что он делает в среднем 3,7 касания в штрафной за 90 минут – хорошо атакует пространство в зонах завершения, совершая своевременные грамотные рывки.

Что касается его передач, то здесь в глаза бросаются 3,21 паса/90 в заключительную треть, и 2,47 передачи/90 в штрафную. Это не очень высокие показатели (у того же Озила в пиковые сезоны эти цифры были заметно лучше), но они целиком отражают тот факт, что Смит-Роу действительно всегда пытается делать опасные передачи, старается играть вперед. И делает он это довольно хорошо, с показателем успешности 84,6% и 75% соответственно для этих двух типов передач.

Констатируем, что почти 20% его всех передач делаются вперед, что является отличным соотношением для "десятки", учитывая, что большинство его товарищей по команде обычно будут позади него. Отметим также, что Смит-Роу не является сильным дриблером – 2,84 попытки дриблинга/90 при успешности менее 44%.

И все же – главная сила 20-летнего полузащитника, помимо того, что он иногда обеспечивает опасные и решающие передачи в последней трети, состоит в том, чтобы действовать как связующее звено между полузащитой и атакой. Именно здесь проявляется его способность находить свободное пространство, так как он часто занимает позиции между линиями, позволяя хавам Арсенала продвигать мяч в сторону ворот соперника и в опасные зоны. Смит-Роу также отлично умеет принимать мяч, находясь в пол-оборота (часто очень правильное расположение корпуса), что позволяет ему быстро ускоряться, отцепляя соперников, а также быстро разыгрывать стенки – все качества, которые фанаты Арсенала, проснувшись в 3:00 ночи, назовут в числе первых у таких игроков, как Томаш Росицки, Санти Касорла, Месут Озил.

В дополнение к этому Эмил также хорошо проявляет себя и в оборонительной работе, что является основной чертой для игроков, которые могут быть гармоничны в системе Артеты. Смит-Роу набирает в среднем 3,82 подборов/90 в этом сезоне, что показывает, что он может быть очень эффективен в контрпрессинге, и в целом может участвовать в защите, которую Артета требует от всех своих игроков.

Теперь, когда мы взглянули на статистику 20-летнего футболиста за этот сезон, мы рассмотрим несколько примеров из матчей, чтобы еще четче идентифицировать его основные качества.

Движение

Как мы уже обозначили, одна из самых сильных сторон Смит-Роу – его движение без мяча. Выпускник академии Арсенала почти постоянно находится в движении, пытаясь найти место либо в центре, либо на флангах, где он может получить мяч при относительно небольшом давлении. Все это делается для того, чтобы у него было время, дабы развернуться и выбрать наиболее правильную передачу из всех возможных, или, если на него все-таки оказывается какое-то давление, быстро обыграться в стеночку, после чего побежать в имеющееся пространство. Конечно, иногда Эмил и сам сражается с защитниками в дуэлях 1 на 1, но это происходит относительно не так часто, ибо Смит-Роу все же предпочитает совершать прогрессию мяча именно через пас.

Вот один из примеров такого движения. Давид Луис отдает передачу налево на Эйнсли Мэйтленд-Найлза, и это является триггером для Смита-Роу, дабы совершить рывок за спину защитникам. Тем более, что ближе к зоне мяча еще и Пьер-Эмерик Обамеянг сместился. Очевидно, где есть свободное пространство.

Здесь Смит-Роу вбегает из глубины, чтобы прорваться через оборонительные линии Кристал Пэлас, а у Букайо Сака образовывается возможность для относительно легкой передачи, чтобы найти ею Эмила, когда тот будет в нужной зоне. На первый взгляд, это обычный эпизод. Но увидеть, где открылось пространство вследствие не самого правильного расположения игроков соперника, а также соответствующих движений партнеров по команде, и сделать рывок В САМУЮ НУЖНУЮ СЕКУНДУ (тайминг рывка) – не так просто, как кажется. Этим навыком не обладает абсолютно каждый креативный полузащитник.

Другой пример из того же матча, где Смит-Роу снова бежит из центральной зоны на более широкую точку из-за наличия там свободного пространства. Оба игрока Пэлас сконцентрированы на мяче и сопернике (Гранит Джака), и это оставляет место для Эмила. Обратите внимание на то, как защитник Пэлас Шейку Куяте на заднем плане яростно жестикулирует одному из своих партнеров, чтобы тот взял Смита-Роу, но безуспешно.

Один из ярчайших эпизодов с движением Смит-Роу и пониманием игры в целом, произошел в недавнем матче против Вест Бромвича, где Арсенал разыграл просто чумовую комбинацию – некоторые окрестили ее "комбинация времен Венгера". Обязательно посмотрите видео того гола, если не видели.

На стоп-кадрах это не так эффектно, но все же:

Смит-Роу пасует вертикально на Сака и сразу же делает рывок под него…

… Сака быстро передает мяч Александру Ляказетту и бежит за ним в штрафную. Француз видит прекрасное открывание в свободное пространство Смит-Роу и пасует на него…

…предоставляя 20-летнему полузащитнику возможность для легчайшего ассиста, оформленного на Сака.

И это только один пример способности Смит-Роу выполнять быстрые передачи и умело атаковать пространство.

Следующий эпизод.

Смит-Роу открывается в глубине. Получая передачу от Эктора Бельерина, англичанин уводит на собой защитника Брайтона…

Дальше следует быстрые "раз-два" с Сака и умное ускорение в образовавшееся пространство.

Еще раз. Отличная способность Смит-Роу видеть, где открывается пространство, и затем совершать соответствующий рывок – это очень простая, но чрезвычайно важная черта, которой нужно обладать, если вы хотите, чтобы ваша команда могла играть быстро. Это сыграло важнейшую роль в улучшенных результатах Арсенала в последние недели.

Позиционирование

С его движением без мяча связана его способность находить пространство между линиями. Наблюдая за игрой этого парня, вы часто будете видеть, как Смит-Роу пребывает на мяче, когда вокруг него много свободного места, и по близости нет игроков соперника, которые могут быстро его накрывать и оказывать давление. Создавать для себя такие комфортные условия позволяют его движение в сочетании с его интеллектом.

Матч против Ньюкасла. Прекрасный пример, как Смит-Роу нашел пространство между линиями.

Еще один эпизод из того же матча – Смит-Роу так хорошо открылся, что после получения мяча, у него было неимоверно много времени на принятие решения – ни один из соперников его не атаковал.

Игрок должен обладать достаточной игровой смелостью и уверенностью в своих силах, чтобы постоянно оказываться в таких позициях и требовать мяч. Смит-Роу в полной мере обладает обоими этими качествами, и они будут иметь решающее значение для его роста в Арсенале, поскольку команда, как кажется, УЖЕ выглядит весьма зависимой от него в плане творческой составляющей.

Заключение

Эпоха Месута Озила на Эмирейтс подошла к концу, но фанаты Арсенала могут быть уверены в том, что преемник уже присутствует в команде. Движение Смит-Роу и его способность занимать опасные позиции напоминают заслуженного немецкого плеймейкера, и Эмил уже начал показывать, почему Арсеналу не нужно слишком беспокоиться о поиске прямой замены чемпиону мира – он уже здесь, и он готов оставить свой след в английской Премьер-лиге.

В тексте использованы материалы ресурса Total Football Analysis.

Евгений Кузьменко, Football.ua