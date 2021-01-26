Англия

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура АПЛ сезона-2020/21.

В поединке 20-го тура английской Премьер-лиги Арсенал отправится в гости к Саутгемптону и попытается отомстить "святым" за вылет из Кубка Англии на стадии 1/16 финала.

Саутгемптон — Арсенал

Вторник, 26 января, 22:15. Сент-Мэри, Саутгемптон. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Саутгемптону не так давно удавалось сохранять свои позиции в еврокубковой зоне, однако серьезная конкуренция и потеря очков в целом ряде поединков откинули "святых" в более привычное для них место — середину турнирной таблицы Премьер-лиги. Несмотря на это, плотность команд в таблице текущего сезона очень впечатляет, поэтому команде Ральфа Хазенхюттля может быть достаточно всего нескольких побед подряд для возвращения в ряд топов чемпионата.

Казалось, что сенсационная победа над действующим чемпионом, Ливерпулем, позволит Саутгемптону вернуться на победную тропу, однако затем "святые" вновь потерпели поражение, но уже от Лестера. Впрочем, стоит выделить и положительные аспекты, которые касаются выступлений "святых" в Кубке Англии. Сперва подопечные Хазенхюттля прошли Шрусбери, а в 1/16 финала сумели выбить из турнира своего будущего соперника — Арсенал.

Что касается "канониров", то Микель Артета был одним из главных объектов критики в английском футболе в первой половине нынешней кампании. Ряд неудовлетворительных результатов в АПЛ порой затмевали даже завоеванные Кубок и Суперкубок Англии. Тем не менее, в последних пяти матчах чемпионата Англии Арсенал добыл четыре победы и одну ничью, а с открытием трансферного окна началась активная работа над избавлением от ненужных футболистов (Салиба, Колашинац, Озил, Сократис).

Изначально тренерский штаб "канониров" планировал пережить период перестройки команды с помощью опытных игроков, однако те же Обамеянг и Виллиан только разочаровали своей формой. Последние успехи непосредственно связаны с действиями молодежи в лице Сака, Смита-Роу и Мартинелли. Нельзя не отметить и Александра Ляказетта, начавшего более регулярно забивать. Даже вылет из Кубка Англии от Саутгемптона можно расценивать как плюс, ведь вряд ли с нынешним подбором футболистов клубу из Северного Лондона удалось бы справиться с таким календарем матчей, а ведь не за горами еще и Лига Европы.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является лондонский Арсенал. Так, на победу подопечных Микеля Артеты предлагается коэффициент 2,28, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается невероятным показателем 3,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Не сыграют: Вестергор, Обафеми, Дженепо, Редмонд, Смолбоун, Салису, Телья, Бертранд — Мари.

Под вопросом: Уокер-Питерс, Ромеу — Обамеянг, Себальос.