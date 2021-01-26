Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 1/16 финала Кубка Англии.

Лондонский Тоттенхэм стал очередным представителем "элиты" английского футбола, который на стадии 1/16 финала Кубка Англии не познал проблем в противостоянии против представителя нижестоящего по рангу дивизиона страны.

Уиком Уондерерз, представляющий Чемпионшип, на своем поле сумел открыть счет перед исходом первого получаса игры, однако Гарет Бэйл выровнял ситуацию на табло еще до перерыва, после чего точный удар Гарри Уинкса и дубль Танги Ндомбеле отправили "шпор" в стадию 1/8 финала (4:1).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Уиком — Тоттенхэм 1:4

Голы: Оньединма, 25 — Бэйл, 45+2, Уинкс, 86, Ндомбеле, 87, 90+3

Уиком: Олсоп — Найт, Гриммер, Маккарти, Джейкобсон (Чарльз, 34) - Блумфилд (Макклири, 61), Уилер, Томпсон, Оньединма — Мускве (Кэшкет, 73), Икпеазу (Акинфенва, 72).

Тоттенхэм: Харт — Дэвис (Родон, 90), Танганга (Хейбьерг, 46), Санчес, Алдервейрелд — Уинкс, Ламела (Ндомбеле, 68), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 68), Сиссоко — Бэйл, Винисиус (Кейн, 58).