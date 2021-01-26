Немецкий специалист стал сменщиком Фрэнка Лампарда на посту наставника "пенсионеров".
Томас Тухель, Челси
26 января 2021, 20:22
Челси на своем официальном сайте объявил о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера первой команды.
Бывший наставник Пари Сен-Жермен подписал с "пенсионерами" контракт на 18 месяцев с возможностью продления на более длительный срок.
47-летний коуч сменил на посту главного тренера лондонского клуба Фрэнка Лампарда, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Финансовые детали сделки не сообщаются.
Стоит отметить, что Тухель стал первым немецким специалистом в истории, который возглавил Челси.
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