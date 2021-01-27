Англия

Подопечные Артеты набрали три очка на выезде.

Арсенал в рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии гостил у Саутгемптона и собирался взять реванш за поражение в Кубке Англии. Микель Артета провел много замен в стартовом составе, а его команда могла выйти вперед уже на первой минуте встречи - Ляказетт вырвался один на один и не смог переиграть Маккарти в ближнем бою.

Сработало старое футбольное правило — Саутгемптон на испорченный соперником момент ответил голом. Армстронг откликнулся на подачу с углового и ударом в одно касание поразил цель. 1:0. Тем не менее, долго радоваться "святым" не пришлось. Арсенал сразу же ринулся в атаку и смог восстановить паритет.

Пепе получил мяч в чужой штрафной после передачи Гранита Джаки и пробил точно в дальний угол ворот. 1:1. После этого команды немного сбавили обороты и старались действовать чуть более аккуратно. Момент у хозяев появился лишь в середине тайма, когда Лено пришлось потрудиться, чтобы парировать удар головой от Адамса.

Арсенал же ответил- да еще как! Сака вырвался на свободное пространство, обошел голкипера и пробил в пустые ворота. 1:2. Отдыхать команды ушли при минимальном преимущество лондонцев в счете. Во втором тайме команды не торопились форсировать развитие событий. Арсенал неплохо прессинговал, а "святые" не могли добраться до ворот Лено.

В середине тайма тренерские штабы обеих команд начали проводить замены, а "канониры" на фоне постоянно меняющегося темпа игры увеличили преимущество в счете - Сака в одно касание прострелил на дальнюю штангу, куда подоспел Ляказетт. 1:3. Тренерский штаб Саутгемптона сразу же снял лидеров атаки, признав поражение.

Хозяева так и не смогли что-либо изменить до финального свистка, который зафиксировал непростую победу Арсенала.

Саутгемптон — Арсенал 1:3

Голы: Армстронг, 3 — Пепе, 8, Сака, 39, Ляказетт, 72

Саутгемптон: Маккарти — Валери, Беднарек, Стивенс, Воукинс (Редмонд, 67) — Диалло, Армстронг, Уорд-Праус, Уолкотт (Нлундулу, 74) — Адамс, Ингз (Уоттс, 74).

Арсенал: Лено - Бельерин, Холдинг, Давид Луиз, Суареш, — Джака, Партей (Эльнени, 78) — Сака, Смит-Роу (Виллиан, 72), Пепе (Уиллок, 90+2) — Ляказетт.

Предупреждения: Уоттс — Бельерин, Пепе