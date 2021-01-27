Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Кристал Пэлас - Вест Хэм, Getty Images
27 января 2021, 00:33
Вест Хэм одержал гостевую победу над Кристал Пэлас в поединке 20-го тура английской Премьер-лиги.
Команды продемонстрировали результативный матч, забив на двоих пять мячей, но победителем из данной голевой перестрелки вышли "молотобойцы".
Стоит отметить, что благодаря трем набранным очкам команда Дэвида Мойеса поднялась в зону Лиги чемпионов и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице.
Смотрите видео голов и обзор матча Кристал Пэлас — Вест Хэм:
Кристал Пэлас — Вест Хэм 2:3
Голы: Заа, 3, Батшуайи, 90+7 — Соучек, 9, 25, Доусон, 66
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Кэхилл, Митчелл — Таунсенд (Батшуайи, 66), Макартур, Миливоевич (Ридевалд, 73), Эзе — Бентеке (Айю, 73), Заа.
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Форнальс, Райс — Боуэн (Фредерикс, 81), Антонио (Ярмоленко, 83), Бенрахма (Нобл, 87).