Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Лидс Юнайтед одержал гостевую победу над Ньюкаслом в поединке 20-го тура английской Премьер-лиги.

"Сороки" создали больше моментов у ворот соперника, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы набрать очки в этом матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Ньюкасл — Лидс:



Ньюкасл — Лидс 1:2

Голы: Альмирон, 58 — Рафинья, 17, Харрисон, 62

Ньюкасл: Дарлоу — Хэйден, Шер, Лассель — Шелви, Льюис, Хендрик, Фрейзер (Гейл, 77) — Альмирон, Уилсон, Мерфи (Сен-Максимен, 64).

Лидс: Меслье — Эйлинг, Купер, Алиоски (Клих, 56), Льоренте (Стрейк, 10), Даллас — Харрисон, Филлипс, Рафинья — Бэмфорд (Робертс, 60), Родриго.

Предупреждения: Шер — Алиоски, Родриго, Харрисон