Футболист переехал на Туманный Альбион.
ФК Арсенал
27 января 2021, 13:40
Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор перебрался в лондонский Арсенал. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Речь идет об аренде норвежского хавбека до конца текущего сезона. "Канониры", при этом, не будут иметь право выкупа футболиста.
В текущем сезоне Эдегор не сумел закрепиться в основном составе Реала. На его счету девять матчей за "королевский клуб", в которых он не отмечался голами.
Отметим, что в Арсенале на правах аренды выступает и Дани Себальос, также принадлежащий Реалу.
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