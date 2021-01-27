Англия

Футболист переехал на Туманный Альбион.

Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор перебрался в лондонский Арсенал. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Речь идет об аренде норвежского хавбека до конца текущего сезона. "Канониры", при этом, не будут иметь право выкупа футболиста.

В текущем сезоне Эдегор не сумел закрепиться в основном составе Реала. На его счету девять матчей за "королевский клуб", в которых он не отмечался голами.

Отметим, что в Арсенале на правах аренды выступает и Дани Себальос, также принадлежащий Реалу.

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