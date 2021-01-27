Англия

Наставник Ливерпуля высказался о предстоящем матче против "шпор" в АПЛ.

В центральном поединке 20-го тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние между Тоттенхэмом и Ливерпулем, которое состоится в Северном Лондоне. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп поделился ожиданиям от предстоящего матча.

"Когда я приехал в Англию, безусловно, у Тоттенхэма был самый талантливый состав из молодых и перспективных футболистов. Льорис (как для вратаря — прим. ред.), Харри Кейн, Кристиан Эриксен, Деле Алли, Эрик Дайер, Ламела, Дэвис и Альдервейрельд — тогда все они были молодыми и сильными игроками".

"С каждым годом они прогрессировали, поэтому успех был лишь вопросом времени. Тогда была совершенно иная ситуация. У меня был абсолютно другой состав, который требовал внесения определенных изменений. Тоттенхэм тогда был лучше нас, поэтому если вас не устраивает нынешняя ситуация — необходимо решиться на ряд изменений".

"Если что-то идет не так, вам нужно работать над этим, чем мы и занимаемся. Мы живем сегодняшним днем и нацелены на следующую игру против Тоттенхэма. Я бы мог сказать, что этот матч станет переломным для нас моментом, но что если мы не покажем тот уровень игры, на который рассчитываем? Вы скажете, что нам нужно начать все сначала, но это невозможно. Должен быть виден прогресс после проделанной работы — именно этой философии мы придерживаемся", — заявил Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Тоттенхэм — Ливерпуль состоится завтра, 28 января, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.