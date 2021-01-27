Англия

Норвежский форвард уверен, что его соотечественник будет полезен "канонирам" на позиции "десятки".

Атакующий полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор перебрался на правах аренды в лондонский Арсенал. Нападающий дортмундский Боруссии Эрлинг Холанд положительно отреагировал на переезд своего партнера по сборной Норвегии на Эмирейтс Стэдиум.

"Это будет интересно. Арсенал — большой клуб в Англии. Это немного другой футбол, но я думаю, что он может хорошо вписаться в схему игры Микеля Артеты в качестве "десятки". Он может неплохо там повеселиться".

"Мартин просто должен оказаться там и просто начать регулярно играть. Это то, что ему нужно. Мы знаем, насколько хорош может быть Эдегор. Когда он обретает уверенность во владении мячом, то могут происходить самые невероятные вещи. Он должен стать своим в Арсенале", — заявил Холанд в интервью VGTV.

Напомним, что арендное соглашение между Реалом и Арсеналом по Эдегору рассчитано до конца текущего сезона без права выкупа, однако стороны могут обсудить полноценный трансфер 22-летнего норвежца предстоящим летом.

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