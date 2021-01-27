Англия

Стартовые составы на матч АПЛ Челси — Вулверхэмптон.

В рамках 20 тура АПЛ состоится матч между Челси и Вулверхэмптоном.

Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч.

Челси: Менди — Чилуэлл, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта — Ковачич, Жоржиньо — Хадсон-Одои, Хаверц, Зиеш — Жиру.

Запасные: Кепа, Алонсо, Зума, Эмерсон, Джеймс, Маунт, Пулишич, Вернер, Абрахам.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Боли — Нури, Невеш, Дендонкер, Семеду — Поденсе — Нету, Траоре.

Запасные: Радди, Жозе, Кутроне, Витинья, Моутиньо, Отасоуи, Сесс, Сильва, Хувер.

Матч Челси — Вулверхэмптон состоится 27-го января в 20:00 по киевскому времени.