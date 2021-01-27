Англия

Португальский специалист высказался о будущем 24-летнего хавбека в стане "шпор".

В зимнее трансферное окно пресса продолжает активно связывать полузащитника Тоттенхэма Деле Алли с возможным переходом в Пари Сен-Жермен на правах арендного соглашения без дальнейшего выкупа футболиста на постоянной основе.

Несмотря на появляющиеся слухи в прессе, главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо высказал сомнения, что Алли сменит клубную прописку до закрытия трансферного окна.

"Ожидаю, что Алли останется в Тоттенхэме. Я говорю об этом с самого начала. Вряд ли кто-то уйдет, и вряд ли кто-то пополнит ряды нашей команды. Трансферное окно вскоре закроется. Я не верю, что что-нибудь в итоге произойдет, при этом я не исключаю и такой вариант", — приводит слова Моуриньо AS.

Стоит напомнить, журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что Тоттенхэм не планирует отпускать Деле Алли в ПСЖ, если не удастся найти ему замену на трансферном рынке. Вполне вероятно, что на данном этапе поиски "шпор" не увенчались успехом.

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