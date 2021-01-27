Франция

Тоттенхэм не спешит отпускать английского хавбека, пока не найдет ему замену.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку и отправиться в чемпионат Франции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Пари Сен-Жермен серьезно заинтересован в услугах 24-летнего англичанина, который хочет покинуть стан "шпор".

По информации источника, парижский гранд практически окончательно согласовал с Тоттенхэмом аренду Алли до конца сезона без права выкупа, но клуб из Северного Лондона не намерен отпускать своего футболиста, пока не найдет ему замену.

В нынешней кампании Деле Алли провел в футболке "шпор" 12 поединков во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее появлялась информация, что Тоттенхэм рассматривает вариант с возвращением Кристиана Эриксена, выступающего за миланский Интер.

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