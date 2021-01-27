Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Шеффилд Юнайтед.

Один из лидеров английской Премьер-лиги в рамках 20-го тура сразится против главного аутсайдера текущего розыгрыша национального первенства.

Оле-Гуннар Солскьяер, по сравнению с недавним матчем против Ливерпуля в Кубке Англии, вернул в стартовый состав своей команды Давида де Хеа в рамку ворота, Неманью Матича — в полузащиты, а также Антони Мартиаля в левый фланг в полузащиты. При этом, наставник Манчестер Юнайтед не обошелся без ротации в виде выхода в центре обороны Акселя Туанзебе, а на позиции левого защитника сыграет Алекс Теллес. Также, стоит отметить возвращение Бруну Фернандеша.

Крис Уайлдер, в свою очередь, дополнил тройку центральных защитников выходом Ягелки, освежил фланги полузащиты за счет выходов Болдока и Брайана, а также выпустил в пару нападающих к Макголдрику Шарпа, вместо Берка, который выступал в предыдущем матче АПЛ против Тоттенхэма (1:3).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Туанзебе, Магуайр, Теллес — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Мартиаль — Рашфорд.

Запасные: Хендерсон, Линделеф, Шоу, Мата, Фред, Джеймс, ван де Беек, Мактоминей, Кавани.



Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Башем, Ягелка, Ампаду — Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Брайан — Макголдрик, Шарп.