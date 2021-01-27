Англия

"Аристократы" потеряли очки в домашнем матче с Вулверхэмптоном.

Только вчера Томас Тухель официально стал главным тренером Челси, а уже через 24 часа ему предстояло провести дебютный матч на новой должности. В соперниках крепкий и неуступчивый Вулверхэмптон, который, правда, в последнее время прилично забуксовал.

Хозяева владели тотальным преимуществом на протяжении всего поединка, но моменты создавались очень натужно. За весь матч Челси нанес пять ударов в створ ворот соперника, но ни один из них не был результативным.

Парадоксально, но Вулвз мог выиграть этот матч, при том, что они ни разу не пробил в створ ворот Менди. В середине второго тайма возник самый острый момент всего поединка. Нету выскочил на свидание с Менди, перекинул вратаря, но мяч угодил в перекладину.

На последней компенсированной минуте Маунт мог принести победу своей команде, но после подачи с углового пробил выше ворот. Окончательный счет матча — 0:0.

Челси обошел Арсенал в турнирной таблице. После 20 сыгранных матчей "пенсионеры" располагаются на восьмой строчке. В следующем туре они примут Бёрнли.

Вулвз также улучшил свое турнирное положение. Одно очко помогло подопечным Санту оказаться на 13-ой позиции, обойдя Кристал Пэлас, с которым они сыграют в следующем туре.

Челси – Вулверхэмптон 0:0

Челси: Менди — Чилуэлл (Пулишич, 75), Силва, Рюдигер, Аспиликуэта — Ковачич, Жоржиньо — Хадсон-Одои, Хаверц, Зиеш (Маунт, 81) — Жиру (Абрахам, 76).

Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Боли — Нури (Хоевер, 46), Невеш, Дендонкер, Семеду — Поденсе (Жозе, 72) — Нету, Траоре (Моутиньо, 90).

Предупреждения: Чилуэлл, 61 — Нету, 50.