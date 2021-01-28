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Бернли — Астон Вилла, getty images
28 января 2021, 00:59
Бернли принимал Астон Виллу на своем поле в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии и добился победы.
Данный результат позволил команде Шона Дайча приблизиться к середине турнирной таблицы.
Обзор матча:
Бернли — Астон Вилла 3:2
Голы: Ми, 52, Макнил, 76, Вуд, 79 — Уоткинс, 14, Грилиш, 68
Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Питерс — Браунхилл (Корк, 46), Брэйди (Гудмундссон, 60), Вествуд, Макнил — Вуд, Родригес (Выдра, 75).
Астон Вилла: Мартинес — Конса, Таргетт, Мингз, Кэш — Грилиш, Баркли (Эль-Гази, 83), Дуглас Луис (Дэвис, 89), Макгинн, Траоре (Трезеге, 83) — Уоткинс.
Предупреждение: Тарковски