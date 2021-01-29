Англия

Football.ua рассказывает историю ужасного преступления, которое погубило одного из перспективных выпускников лондонского Арсенала.

Вряд ли кто-то из украинских болельщиков имел желание следить за развитием юного Тайрелла Робинсона, когда он выступал в юниорских составах разных возрастных групп лондонского Арсенала, после чего перешел в Брэдфорд Сити, выступающий на данный момент в четвертом по рангу дивизионе Англии, в двадцатилетнем возрасте. Однако инцидент в конце лета 2018 года полностью изменил его дальнейшую судьбу, заставив прессу по всему миру обратить внимание на произошедшую ситуацию.

Это был гостевой матч на стадионе Маклсфилд Таун в раунде первого раунда Кубка Английской лиги. Ничего особенного: игроки завершают разминку незадолго до стартового свистка, возвращаются в раздевалки, где на тот момент наиболее молодой тренер Лиги 2 Майкл Коллинз уже приготовил для них последние указания. И вдруг, раздался стук в дверь за спиной у наставника — детективы Чешира с одной невинной, на первый взгляд, просьбой: "Мы можем поговорить с Грегом Эбботтом, пожалуйста?".

Грег Эбботт тогда был помощником Коллинза, но вопросы сотрудников органов касались совершенно не его фигуры: "Нам нужно увезти Тайрелла Робинсона в отдел, и мы хотели бы сделать это как можно более тихо и деликатно. Есть проблема, которую нам нужно решить". На объяснения и вопросы в духе "Он сегодня он на скамейке запасных. Ему необходимо это сделать сейчас?", никто внимания не обращал.

В итоге, Робинсон, под конвоем, непосредственно в спортивном костюме, в котором вышел на разминку, отправился по направлению к полицейской машине, которая поджидала футболиста снаружи стадиона. Однако парень, которому тогда было всего 20 лет, лучший игрок Брэдфорда в прошлом сезоне, воспитанник академии Арсенала, успевший поработать под крылом у Арсена Венгера, прекрасно себе представлял, чем закончится данная поездка.

"Я знаю, о чем идет речь, — сказал он офицерам, — Это было у меня дома. Но я был со своей девушкой".

Ложь. Первая из многих, как покажет дальнейших ход следствия. Но и ее можно легко объяснить — футболист цеплялся за любую из соломинок, прекрасно осознавая суть содеянного. Игра против Маклсфилд Таун должна была пройти на выходных, а уже во вторник следующей недели Робинсон сидел на скамье подсудимых в Коронном суде Брэдфорда и был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения.

Подозреваемый признал себя виновным в сексуальных отношениях с 14-летней девочкой в ​​ночь перед тем, как играть в Маклсфилде. Он также признал, что сделал неприличную фотографию двух ее обнаженных подруг того же возраста, что было названо им в ходе судебного процесса "своего рода трофеем" для него и его соседа по квартире Кори Бермана.

Берман, который был на 15 месяцев моложе Робинсона, признал участие в пяти преступлениях сексуального характера, в том числе — с участием Робинсона и двух девочек, и был приговорен к шести годам тюремного заключения.

Отныне, эти двое мужчин будут пожизненно стоять в реестре лиц, совершивших сексуальные преступления, и, хотя Робинсон будет иметь право на условно-досрочное освобождение в середине срока его приговора, его адвокат по защите Мари Спенвин признала, что его футбольная карьера мертва.

"У моего подзащитного есть девиз: "Если у вас есть мечта и вы будете достаточно много работать, эта мечта станет реальностью", — сказала в одном из интервью адвокат Робинсона, — Эта мечта стала для него реальностью. Теперь он виновник потери всего того, что у него было. Он подвел свою семью и всех, кто верил в него, от академии Арсенала до футбольного клуба Брэдфорд. Он спустил все в унитаз, потратив столько сил на достижение своей цели".

Суду сообщили, что Робинсон и Берман пригласили девушек в свою квартиру в центре города и предложили яблочной водки. "Немного. Буквально по рюмке" — как заявляли сами преступники, хотя их жертв в итоге забрали в больницу с острой алкогольной интоксикацией. На тот момент десятиклассницы были охарактеризованы судом как "типичные 14-летние подростки, возможно, выглядящие старше своего возраста, но все еще незрелые и, в данном случае, уязвимые".

Отягощающим фактором для решения по делу стали психологические последствия для пострадавших. Одна из них была настолько травмирована, что ей приходилось спать с матерью и страдать от ночных кошмаров. У другой также были расстройства сна, но при этом она чувствовала, что потеряла всякую уверенность. Они стали мишенью троллей в социальных сетях. Психологически они страдают и по сей день.

Еще хуже стали обстоятельства для Робинсона, когда детективы начали раскрывать процесс его подготовки к преступлению. Робинсон познакомился с девушками несколькими месяцами ранее содеянного, когда решил пойти на светское мероприятие, которое его боссы в Брэдфорде запретили ему посещать. Робинсон все равно пошел. Клуб узнал об этом позже, но решил не наказывать его. Это стало началом процесса, который судья охарактеризовал как "классический пример ухаживания за несовершеннолетней девочкой".

Позже Робинсон заявлял полиции, что, по его мнению, девушке было 16 лет, и что это было совершенно законно. На самом деле она сказала ему свой возраст. Горе-насильник не учел, что у полиции окажется доступ к информации на его персональных электронных устройствах. Тут и переписка со словами будущей жертвы: "Я думаю, ты потрясающий, но возраст меня убивает", и эмоциональные сообщения в адрес Бермана с множеством смайлов со скрытым сексуальным подтекстом от игрока Брэдфорда.

При этом, Робинсон прямым текстом писал своему соучастнику, что девочкам всего по 14 лет, и им надо поумерить свой пыл, что в последствии было характеризовано судьей как "лицемерие". Берман и сам нервничал по этому поводу, что стало ясно из приложенных полицией данных из истории его интернет поиска с запросами вроде "Что произойдет, если вы занимаетесь сексом с несовершеннолетними?", результаты выдачи которых недалекий преступник еще и додумался сохранить в виде скриншотов.

Брэдфорд Сити уволил его непосредственно в день вынесения приговора — 24 февраля 2020 года — когда полиция объявила, что ему были предъявлены обвинения в трех преступлениях. Примечательно, что до того момента он получал в полном объеме заработную плату, несмотря на отстранение от работы с командой 18-месячной давности. Сумма на счетах набежала приличная — 100 тыс. фунтов стерлингов.

Робинсон всячески старался исправить ситуацию, принимая участия в социальных мероприятиях, которые организовывал клуб. В частности, из его рук все футболисты Брэдфорда на одной из тренировок получили листовки, в которых рассказывалось о запрете на обмен контактными данными с лицами, не достигшими совершеннолетия. Не помогло.

27 января 2021 года стало первым днем пребывания экс-футболиста за решеткой. Он сам признал свою вину в распространении сделанной им в процессе преступления фотографии, а именно — в отправке ее Берману через Snapchat. Срок пребывания под стражей — минимум 19 месяцев. Обратного пути в профессиональный футбол после такого, по всей видимости, уже не будет. И да, он получит возможность играть за команду тюрьмы HMP Wakefield, в которой отбывает срок наказания.

Источник: The Athletic.

Перевод: Илья Береза, Football.ua.