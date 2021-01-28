Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Ливерпуль.

В центральном поединке 20-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион, Ливерпуль сыграет в гостях у лондонского Тоттенхэма.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо, по сравнению с предыдущим поединком в чемпионате против Шеффилд Юнайтед (3:1), предпочел лишь освежить левый фланг полузащиты за счет выхода Доэрти в непривычной для него позиции.

В то же самое время, от Юргена Клоппа, на фоне игры против Бернли (0:1) мы увидели изменение в центре защиты, где пару Матипу составит Фабиньо, тройке полузащитников, где с первых минут выйдет Милнер, а также возвращение в полной мере боеспособной линии атаки.

Тоттенхэм: Льорис — Родон, Дайер, Дэвис — Орье, Ндомбеле, Хойбьерг, Доэрти — Бергвейн, Кейн, Сон Хын Мин.

Запасные: Харт, Альдервейрельд, Санчес, Уинкс, Ламела, Сиссоко, Бэйл, Моура, Винисиус.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Хендерсон, Робертсон — Вейналдум, Тиаго, Милнер — Салах, Фирмино, Мане.