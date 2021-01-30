Англия

Англичанин продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Полузащитник Астон Виллы Генри Лэнсбери подписал контракт с Бристоль Сити, сообщает пресс-служба команды из Чемпионшипа.

Контракт с 30-летним англичанином рассчитан до конца нынешнего сезона.

Лэнсбери присоединился к Астон Вилле зимой 2017 года. В текущем сезоне он провел три поединка и отдал одну голевую передачу.

После 25 туров Бристоль набрал 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.