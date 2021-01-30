Англичанин продолжит карьеру в Чемпионшипе.
Генри Лэнсбери, ФК Бристоль Сити
30 января 2021, 09:00
Полузащитник Астон Виллы Генри Лэнсбери подписал контракт с Бристоль Сити, сообщает пресс-служба команды из Чемпионшипа.
Контракт с 30-летним англичанином рассчитан до конца нынешнего сезона.
Лэнсбери присоединился к Астон Вилле зимой 2017 года. В текущем сезоне он провел три поединка и отдал одну голевую передачу.
После 25 туров Бристоль набрал 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.