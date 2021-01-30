Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Арсенал и Манчестер Юнайтед.

В центральном поединке 21-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на своем поле будет принимать Манчестер Юнайтед.

Микель Артета, по сравнению с предыдущей игрой против Саутгемптона (3:1), сделал лишь одно изменение в стартовом составе своей команды, предоставив место в правом фланге атакующей линии полузащиты бразильцу Мартинелли, в то время как новичок команды Мартин Эдегор разместился на скамейке запасных.

Оле-Гуннар Солскьяер сделал выводы после поражения от Шеффилд Юнайтед (1:2), поэтому в предстоящей игре мы увидим привычные связки в составе "Красных дьяволов". Линделеф и Шоу вернулись в оборону, в то время как Мактоминей и Фред составят пару опорных полузащитников. Непосредственно над ними привычно расположится Бруну Фернандеш, а по обе стороны от португальца будут находится Погба и Рашфорд. Атаку Юнайтед возглавит Эдинсон Кавани.

Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Давид Луиз, Соареш — Партей, Джака — Мартинелли, Смит-Роу, Пепе — Ляказетт.

Запасные: Рунарссон, Магальяйнс, Чемберс, Эдегор, Мэйтленд-Найлз, Эль Ненни, Уиллок, Виллиан, Нкетиа.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Рашфорд, Фернандеш, Погба — Кавани.