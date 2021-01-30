Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии отправился в гости к Арсеналу и сыграл в "сухую" ничью.

Обе команды действовали довольно остро, но так и не смогли открыть счет во встрече.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча:

Арсенал — Манчестер Юнайтед 0:0



Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Давид Луиз, Суареш — Партей, Джака — Мартинелли (Виллиан,46), Смит-Роу (Эдегор, 82), Пепе — Ляказетт (Нкетиа, 90+4).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей (Мартиаль, 37), Фред — Рашфорд (Гринвуд, 80), Фернандеш, Погба — Кавани.



Предупреждения: Суареш, — Ван-Биссака, Погба, Магуайр.