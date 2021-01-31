Бирмингемцы набрали три очка на выезде.
Росс Баркли, getty images
31 января 2021, 00:15
Астон Вилла в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии отправилась в гости к Саутгемптону и добыла три очка.
Победу бирмингемцам принес точный удар Росса Баркли в конце первой половины игры.
Саутгемптон — Астон Вилла 0:1
Гол: Баркли, 41
Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Бертран, Стивенс, Редмонд — Ромеу (Янкевиц, 89), Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло (Дженепо, 59) — Уолкотт (Адамс, 65), Ингз.
Астон Вилла: Мартинес — Мингз, Таргетт, Конса, Кэш — Макгинн, Грилиш, Дуглас Луис, Баркли (Накамба, 90), Траоре, Уоткинс.
Предупреждение: Уорд-Праус