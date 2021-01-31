Англия

Евгений Кузьменко представляет вашему вниманию материал о трансформации капитана Тоттенхэма Харри Кейна под руководством Жозе Моуриньо.

Тоттенхэм в последние месяцы работы Маурисио Почеттино выглядел весьма печально. Команда и тренер, как будто, разуверились в друг друге. Такое состояние касалось абсолютно всех игроков Шпор, даже капитана – Харри Кейна. Хоть потрясающего мастерства Кейна всегда хватало, для того, чтобы быть в топе среди бомбардиров лиги, его влияние на атаку Тоттенхэма резко упало. Все изменилось с приходом Особенного.

При Жозе Моуриньо Кейн так и не вернулся в свою старую форму. Он нашел совершенно новую форму! Его навык бомбардира никуда не делся, при этом, Харри превратился в гораздо более ценного игрока. Он стал полезнее и в завершающей фазе атак, и в подготовительной и даже в обороне. Он резко прибавил в пасовой работе и в понимании пространств, отдаленных от штрафной площади соперника. Кажется, он стал иначе эти пространства интерпретировать. Как-будто Моуриньо нашел внутри игрока что-то новое, неиспользованное ранее. При этом это "что-то" было там всегда. Ибо научиться этому сейчас и так мгновенно внедрить – в нынешнем возрасте англичанина невозможно.

Статистика вовлеченности Кейна в командные действия намного выше, чем в любом из предыдущих двух сезонов. Процент ожидаемых голов команды после его пасов, процент ожидаемых голов команды после его подборов, процент вовлечения в атаки, которые завершаются голом, процент вовлечения в атаки, которые завершаются ударом, вовлечение в общекомандные ожидаемые голы – все эти показатели резко выросли.

Немного цифр по вышесказанному:

После 19 сыгранных матчей у Кейна уже 11 ассистов – никогда до этого в его карьере у него не было и 8 (лучший показатель – 7, в сезоне-2016/17). При этом, ожидаемых ассистов – 5.41xA, приличный перебор, как видим. Кажется, это связано с условиями и обстоятельствами, в которых Харри отдает свои голевые передачи. Во-первых, львиная доля ассистов – на Сон Хын Мина, который уже за счет своих качеств порой конвертирует в голы даже не самые удобные передачи. Во-вторых, Кейн теперь часто принимает мяч вдалеке от ворот, примерно на границе второй и финальной трети и даже чуть ближе к центру поля, но своевременность передач и опять-таки, мастерство партнеров решают. Ну и третье, то, что обговаривались уже множество раз – это недостатки xG-модели, которая не учитывает кто именно отдает передачу или наносит удар по воротам. Передачи Кейна в этом сезоне действительно сверх качественны – тайминг и само исполнение часто просто идеальные.

Его xA/90 в этом сезоне – 0.29. Лучший показатель до этого – 0.20xA/90 (2016/17). Это достаточно солидная разница на самом деле. Ключевых передач в этом сезоне у Харри тоже больше, чем когда-либо – 1.57 в среднем за 90 минут игрового времени.

Прибавим сюда 12 забитых голов и на выходе получаем самого полезного игрока лиги с 23 очками по системе гол+пас по итогам 19 туров. Ближайшие конкуренты прилично позади – у Сона и Бруну Фернандеша по 18 баллов. Кейн первым среди всех игроков топ-5 лиг сделал в этом сезоне 10+10. На данном этапе сезона капитану Шпор требуется всего 72 минуты на результативное действие.

Как изменилось позиционирование? Где Кейн чаще стал встречаться с мячом и что предпочитает с ним делать?

В прошлом сезоне Кейн был наиболее активен в центральном и левом каналах атак Тоттенхэма. Он редко касался мяча слева от вратаря соперника, где он так продуктивно принимал мяч в своих предыдущих сезонах в Тоттенхэме. Вашему вниманию "умная карта" движений Кейна по сезону-2019/20:

Пока что в этом сезоне "умная карта" Кейна выглядит совершенно иначе. Сейчас 27-летний форвард чрезвычайно активен в длинных передачах из линии полузащиты, особенно с правой стороны. Он также часто появлялся в зонах слева от голкипера, но чаще для последующей передачи, а не удара по воротам. Он по-прежнему часто встречается с мячом и слева – все-таки это любимые его пространства. Но теперь Кейн, оказываясь в этих зонах, как правило, предпочитает прогрессированию с мячом на дриблинге – передачу на партнера.

Кейн всегда был одним из самых эффективных распасовщиков среди нападающих АПЛ, а в этом сезоне он стал еще более агрессивным в этом отношении.

В прошлом сезоне около 60% передач Кейна на половине поля соперника были сделаны вперед. В этом сезоне этот показатель вырос до 70%. В прошлом сезоне процент точности таких передач составлял около 70%, теперь – 75%. Когда мы объединяем более агрессивный пас с более лучшим процентом успешности, мы получаем гораздо более опасную передачу.

Новые партнеры ускоряют прогресс Кейна и усиливают эффект трансформации

Еще о партнерах Кейна, без которых такой прогресс и такая трансформация тоже, наверное бы, не состоялась. В сезоне-2019/20 наибольшее количество пасов вперед от Кейна в атакующей половине получили Сон, Деле Алли и Серж Орье. В этом сезоне тройку лучших адресатов Кейна составляют все тот же Сон (с еще большим отрывом), Серхио Регилон и Танги Ндомбеле. Регилон, как кажется, сильнее Орье с точки зрения технических качеств, а сильнее Деле Алли нынче быть не сложно – Ндомбеле справляется с этим запросто.

Обновленное позиционирование Кейна на футбольном поле (он попросту часто располагается в тех зонах, в которых до этого сезона, оказывался гораздо реже) повлияло на еще один важный аспект – Харри чуть ли не в два раза стал чаще совершать подборы. Его попытки быстро вернуть мяч своей команде, участие в контрпрессинге, и в том числе конкретно подборы – часто создают голевые шансы для Шпор. Вероятность гола после подбора Кейна увеличилась больше, чем в два раза в сравнении с прошлым сезоном. Все, опять-таки завязано на исключительном мастерстве игрока. Допустим, Харри подбирает мяч в центральном круге – в таком случае, оценка ситуации и исполнение средней/длинной передачи идеально в ноги/на ход (в зависимости от ситуации) – то, что как раз-таки увеличивает ту самую оговоренную выше вероятность.

Кейн теперь располагается глубже и заточен на передачу. Его результативность под угрозой?

И последнее, о чем нужно сказать – касания Кейна в штрафной. В результате его более глубокой роли и агрессивного паса, менее вероятно, что именно он станет ближайшим к воротам соперника адресатом, верно? Тем не менее, как посчитали аналитики компании "Smarterscout", средние шансы на гол Кейна на самом деле увеличились по сравнению с прошлым сезоном с 10% до 14%. Та и более простой метод "подтверждения" (xG-модель) говорит об этом же – результативность Кейна не ухудшилась (0.58xG/90 в этом сезоне против 0.46xG/90 – в прошлом, в позапрошлом – 0.60xG/90), а, вероятнее всего, и его касания и общая продуктивность в штрафной соперника тоже. Как вообще такое возможно: действовать заметно глубже, круто и много ассистировать и при этом успевать выполнять свои страйкерские задачи в штрафной?

Чтобы выяснить это, давайте посмотрим, как менялась типизация ударов Кейна с игры. В сезоне-2018/19 он много бил со сложных углов по обе стороны ворот, забивая только тогда, когда находился примерно в пределах ширины вратарской площади:

В следующем сезоне он немного меньше бил из широких зон слева, но все так же пытал удачу в таких зонах справа, замечая и, как в итоге выяснилось, анализируя, что его удары отсюда часто блокируются:

В этом сезоне удары Кейна с зон справа по-прежнему часто блокируются, но очень большая часть его ударов теперь приходится на вратарскую и вокруг нее.

Так что, теперь Кейн может не так часто получать мяч в штрафной, но, когда он это делает, это гораздо ближе к голу, чем обычно. Также отметим, что он оставляет большую часть пространства вокруг 11-метровой отметки другим игрокам.

Харри Кейну 27 лет, и как нападающий он должен быть в расцвете сил. Крайне интересно наблюдать за его трансформацией – видеть, как его передачи, удары, иное чувство и понимание пространств, а также оборонительные действия изменились за девять месяцев с тех пор, как Моуриньо возглавил Тоттенхэм. Теперь Кейн – другой игрок, он делает то, чего от него не ожидают его противники, многие из которых долго играют против него, и думают, что давным-давно изучили его манеру. Когда минувшим летом к Шпорам присоединился Карлос Винисиус, клуб подписал двух новых нападающих. Неплохое трансферное окно, не так ли?