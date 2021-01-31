Англия

Экс-игрок донецкого Шахтера установил уникальное достижение.

В поединке между лондонским Арсеналом и Манчестер Юнайтед в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги (0:0) во втором тайме на поле появился бразильский нападающий "канониров", что стало для него, как сообщает ресурс Goal.com, 250-м выходом на поле в поединке АПЛ в карьере.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 0:0 Обзор матча

Подобным показателем 32-летний футболист установил уникальное достижение для представителей своей страны, став первым игроком из Бразилии, которому покорилась данная отметка.

Дойти до подобного показателя Виллиан смог благодаря 234-м выходам на поле в футболке Челси и 16 матчам в качестве игрока своего нынешнего клуба.

Продолжить увеличивать индивидуальную статистику экс-игрок донецкого Шахтера сможет в гостевом противостоянии "канониров" против Вулверхэмптона, запланированном на 2 февраля.